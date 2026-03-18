        Şanlıurfa'da "turizm polisi" rehberlik hizmetiyle turistlere güven veriyor

        RAUF MALTAŞ - Tarih ve kültür turizminin önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da turistlerin güvenliğini sağlayan turizm polisleri, 5 dil bilmeleri sayesinde yerli ve yabancı misafirlere rehberlik ederek onlara güven aşılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2026 - 11:08 Güncelleme:
        Her gün yüzlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği mekanların başında gelen kentin simgesi tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nde yaklaşık 1 yıl önce turizm polisleri göreve başladı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğü bünyesindeki polisler, yerli ve yabancı turistlere İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça ve Kürtçe hizmet sunuyor.

        Tarihi mekanların bulunduğu alanda turistleri karşılayan ekipler, sabahın erken saatlerinden itibaren gece yarısına kadar devriye geziyor.

        Kısa sürede binlerce turistle temas kurarak güvenle kentin tarihi ve kültürel değerlerini ziyaret etmelerini sağlayan turizm polisinin hizmetinden ziyaretçiler de memnuniyet duyuyor.

        - "15 bini aşkın turist bilgilendirildi"

        İl Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürvekili Dilek Erdem, AA muhabirine, kentin sürdürülebilir ve güvenli turizmine katkı sağlamak amacıyla faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.

        Güven ve huzurun temini için çaba gösterdiklerini belirten Erdem, talepleri doğrultusunda kentin kültürel yerlerini tanıttıkları turistlere ziyaretlerinde eşlik ettiklerini dile getirdi.

        Kısa sürede ciddi ilgiyle karşılaştıklarını vurgulayan Erdem, şöyle devam etti:

        "Turizm Şube Müdürlüğümüz nisan ayının sonunda faaliyete başladı. Burada yerli ve yabancı turistlerimize hizmet vermekteyiz. Şube Müdürlüğümüzde 16 personel bulunmakta olup 5 dilde turistlere yardımcı oluyoruz. Önleyici devriye faaliyetlerini burada yürütüyoruz. Turistler de kendi dillerinde anlaşabildikleri kolluk kuvvetini gördükleri için buradan mutlu şekilde ayrılmış oluyor. Ocak ayından bu zamana kadar 15 bini aşkın turiste bilgilendirme faaliyeti yaptık."

        - Ziyaretçiler memnun

        Sierra Leone'den arkadaşıyla Şanlıurfa'ya gelen Doretiye Yuala ise sık sık yurt dışı ziyaretlerine çıktığını anlattı.

        Farklı ülkelerde de turistik mekanlarda turizm polisleriyle karşılaştığını aktaran Yuala, "Kendimi yabancı hissettiğim burada polislerle karşılaşmak bana güven verdi. Burayla ilgili bilgi aldım, polisler çok iyi. Bize yardım ettiler, teşekkür ederiz." dedi.

        Ankara'dan gelen Ceren Tokmak da tarihi Balıklıgöl'ü gezerken turizm polisiyle karşılaştığını, onlardan rehberlik konusunda destek aldığını belirtti.

        Kentin tanıtımı konusunda da polislerin kendisine yardımcı olduğunu ifade eden Tokmak, "Bence bu şekilde ekstra bir turizm polisi biriminin kurulması gayet güzel olmuş." diye konuştu.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

