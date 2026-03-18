Şanlıurfa'da mezarlıklarda bayram düzenlemesi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların kabir ziyaretlerini daha huzurlu ve sağlıklı bir ortamda gerçekleştirebilmeleri amacıyla mezarlıklarda kapsamlı temizlik çalışması başlattı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, bayram öncesinde oluşabilecek yoğunluğu göz önünde bulundurarak kent merkezindeki mezarlıkları baştan sona elden geçiriyor.



Çalışmaların özellikle Bediüzzaman Aile Mezarlığı, Yeni Asri Aile Mezarlığı ve Harran Kapı Mezarlığı’nda yoğunlaştığı belirtildi.



Ekipler, mezarlıklarda yabani ot temizliği, çevre düzenlemesi ile bakım ve onarım çalışmalarını sürdürürken, yürüyüş yollarını temizleyip kabir çevrelerinde biriken atıkları topluyor.



Ayrıca bozulan alanlarda onarım çalışmaları yapıldığı, ziyaretçilerin rahat hareket edebilmesi için gerekli düzenlemelerin gerçekleştirildiği kaydedildi.





Açıklamada, yapılan çalışmalarla vatandaşların bayramda sevdiklerinin kabirlerini daha düzenli ve huzurlu bir ortamda ziyaret etmelerinin hedeflendiği bildirildi.







