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        Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 00:50 Güncelleme: 10.12.2024 - 00:52
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        Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Hayriye Mahallesi Mevlana Celaleddin Rumi Bulvarı'nda iki grup arasında yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Henüz kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tabancadan çıkan mermiler, A.A'ya (38) isabet etti.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        A.A. 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Polis, kavganın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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