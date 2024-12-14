Şanlıurfa'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Hasan Eşkil (23) idaresindeki 63 AEF 128 otomobil, Suruç-Birecik kara yolunun 11 Nisan Mahallesi mevkisinde, Mehmet Karademir'in (23) kullandığı 34 CEL 473 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada motosiklet sürücüsü Mehmet Karademir hayatını kaybederken, yaralanan Hasan Eşkil ve İbrahim Eşkil, sağlık ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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