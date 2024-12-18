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        Nizip Gazeteciler Derneği Üyeleri Halfeti'de buluştu

        Nizip Gazeteciler Derneği üyeleri, Halfeti'de düzenlenen yemekte bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 16:14 Güncelleme: 18.12.2024 - 16:19
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        Nizip Gazeteciler Derneği Üyeleri Halfeti'de buluştu
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        Nizip Gazeteciler Derneği üyeleri, Halfeti'de düzenlenen yemekte bir araya geldi.

        Bir restoranda dernek üyesi ve gazeteci Mustafa Soner'in ev sahipliğini yaptığı programa, Nizip Gazeteciler Derneği Başkanı Ali Kılıç ile yerel ve ulusal basın mensubu temsilcileri katıldı.

        Dernek üyeleri, daha sonra ilçenin tarihi ve turistik mekanlarını gezme imkanı buldu.

        Nizip Gazeteciler Derneği Başkanı Ali Kılıç, organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bizi böylesine güzel bir organizasyonla buluşturan değerli üyemiz Mustafa Soner'e teşekkür ediyorum. Halfeti'nin doğal ve tarihi zenginliklerini yerinde görmek hepimize büyük mutluluk verdi." diye konuştu.

        Soner ise gazetecilerle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

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