Nizip Gazeteciler Derneği Üyeleri Halfeti'de buluştu
Nizip Gazeteciler Derneği üyeleri, Halfeti'de düzenlenen yemekte bir araya geldi.
Nizip Gazeteciler Derneği üyeleri, Halfeti'de düzenlenen yemekte bir araya geldi.
Bir restoranda dernek üyesi ve gazeteci Mustafa Soner'in ev sahipliğini yaptığı programa, Nizip Gazeteciler Derneği Başkanı Ali Kılıç ile yerel ve ulusal basın mensubu temsilcileri katıldı.
Dernek üyeleri, daha sonra ilçenin tarihi ve turistik mekanlarını gezme imkanı buldu.
Nizip Gazeteciler Derneği Başkanı Ali Kılıç, organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bizi böylesine güzel bir organizasyonla buluşturan değerli üyemiz Mustafa Soner'e teşekkür ediyorum. Halfeti'nin doğal ve tarihi zenginliklerini yerinde görmek hepimize büyük mutluluk verdi." diye konuştu.
Soner ise gazetecilerle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.
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