Nizip Gazeteciler Derneği Üyeleri Halfeti'de buluştu

Nizip Gazeteciler Derneği üyeleri, Halfeti'de düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Bir restoranda dernek üyesi ve gazeteci Mustafa Soner'in ev sahipliğini yaptığı programa, Nizip Gazeteciler Derneği Başkanı Ali Kılıç ile yerel ve ulusal basın mensubu temsilcileri katıldı.

Dernek üyeleri, daha sonra ilçenin tarihi ve turistik mekanlarını gezme imkanı buldu.