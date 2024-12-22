Şanlıurfa'da Haliliye'den Halili Sadalar albüm lansmanı yapıldı

Müzik alanında UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil olan Şanlıurfa'nın müzik kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için Haliliye Belediyesi'nin katkılarıyla oluşturulan "Haliliye'den Halili Sadalar" albüm lansmanı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfalı bestekarların kaleme aldığı, sanatçı Halil Altıngöz'ün seslendirdiği ve 14 parçadan oluşan "Haliliye'den Halili Sadalar" albümünün tanıtımını yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, kentin kültürüne önem veren Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a projeye öncülük ettiği için teşekkür etti. Programı etkileyici bulduklarını aktaran Bozdağ, "Eminim izleyen, dinleyen herkes çok etkileyici buldu. Şanlıurfa'nın hazinelerine bir kez daha gözleri ve kulaklarıyla, idraklarıyla şahitlik ettiler. Ben, İbrahim Halil Altıngöz kardeşimin, sanatçımızın şahsında bütün sanatçılarımızın huzurunda saygıyla eğiliyorum. Şanlıurfalılar kültür tarihimiz, musiki tarihimiz ve gelecek nesiller, bunları bizden daha çok takdir edeceklerinden hiç şüphem yok." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Canpolat da Haliliye Belediyesi'nin ilklerin belediyesi olduğunu belirtti. Belediye olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını dile getiren Canpolat, şunları kaydetti: "Şanlıurfa deyince aklımıza kültür, sanat, turizm geliyor, aklımıza aynı zamanda acılarını kederlerini hoyrata dökmüş, mutluluklarını sevinçlerini türkülerde dillendirmiş, Dünya Müzik Şehri olarak tescillenmiş bir müzik şehrinden de bahsediyoruz. Şanlıurfa deyince Göbeklitepe ile birlikte tarihi 12 bin yıl öncesine dayanan, nice medeniyetlerin buradan gelip geçtiği, ilk uygarlığın, ilk insanlığın burada var olduğu, ilk tarımın, ilk acılarının, ilk sevinçlerin yaşandığı, ilk inanışların yaşandığı ve aynı zamanda bir tapınak olarak ilk inanış maneviyat anlamında da yine Şanlıurfa ilkleri yaşıyor."