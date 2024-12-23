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        Şanlıurfa'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 16:15 Güncelleme: 23.12.2024 - 16:15
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        Şanlıurfa'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Yakup Kırhan (26) idaresindeki 63 ADH 762 plakalı otomobil, Dicle Mahallesi'nde Seyithan Gülalan yönetimindeki 06 DMA 199 plakalı kamyonla çarpıştı.

        Kazada sürücü Kırhan ile otomobilde bulunan Sevgi Kızıltoprak (34), Ömer Asaf Kızıltoprak (3) ve Muhammed Ensar Kızıltoprak (8) yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü Kırhan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Yaralılardan Muhammed Ensar Kızıltoprak'ın da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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