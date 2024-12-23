Şanlıurfa'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü Kırhan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Kırhan ile otomobilde bulunan Sevgi Kızıltoprak (34), Ömer Asaf Kızıltoprak (3) ve Muhammed Ensar Kızıltoprak (8) yaralandı.

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