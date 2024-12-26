Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmada, 9 kilo 750 gram kubar esrar ele geçirildiğini aktaran Şıldak, 1 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte zehir tacirlerine karşı kararlı mücadelenin devam ettiğini belirtti.

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