Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da GAP Eylem Planı Bilgilendirme Toplantısı başladı

        Şanlıurfa'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Eylem Planı Bilgilendirme Toplantısı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 14:08 Güncelleme: 29.12.2024 - 14:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da GAP Eylem Planı Bilgilendirme Toplantısı başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Eylem Planı Bilgilendirme Toplantısı başladı.

        GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hasan Maral, Şanlıurfa'da GAP Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Müdürlüğü binasında düzenlenen toplantının açılışında yaptığı konuşmada, GAP'ın, Dicle ve Fırat nehirlerinin hayat verdiği ve Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak'ın yer aldığı 9 ili kapsadığını belirtti.

        Bölgenin genç ve dinamik bir nüfusa sahip olduğunu anlatan Maral, şunları söyledi:

        "Bölgemizde genç nüfusun yüksek olması aynı zamanda GAP'ın istihdam yaratma potansiyelinin ne kadar yüksek olduğunu göstermekte. Son 22 yıldaki yatırımlar sonrası ulaşım altyapımızın gelişmesiyle ülkemiz dış dünyaya açılmış, ihracat 20 kat artış göstermiş ve turist sayısı artmıştır. Tarım, bölgemizin can damarı başta pamuk, fıstık, buğday, kırmızı mercimek üretimi olmak üzere birçok üründe önemli paya sahibiz. GAP'ın tarımsal potansiyeli ekonomik değere dönüştürmek için sulama altyapısının önemi tartışılmaz. Geçmiş dönemlerdeki GAP Eylem Planları ile yaklaşık 1 milyon 57 hektar alanının sulamaya açılması hedeflenmişti, bugün itibarıyla bu hedefin yüzde 64'üne ulaştık."

        GAP Bölgesi'nin hayvancılık alanında da önemli bir yere sahip olduğunu belirten Maral, büyükbaş hayvan varlığının yüzde 10'una, küçükbaş hayvan varlığının ise yüzde 8'ine ev sahipliği yaptıklarını sözlerine ekledi.

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak da programın tarım ve bereket coğrafyası Şanlıurfa'da düzenlenmesinden mutlu olduklarını söyledi.

        Yapılan yatırımların bölgede kalkınma ve istihdamı geliştireceğini aktaran Vali Şıldak, şöyle konuştu:

        "GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığımız tarafından yatırımların hızlandırılarak büyük bir bölümünün tamamlanması, ekonomik büyüme, sosyal gelişme ve istihdam artışı sağlanarak bölge halkının refah düzeyinin yükseltilmesi amacıyla dönemler halinde bölgenin ihtiyaçlarını önceleyen, içerisinde bölgenin gelişimine katkı sunacak büyük ölçekli yatırım ve projeleri yer alan çok sayıda plan ve programlar hazırlanmıştır. Hazırlanan bu programlar sayesinde diğer bölge üyeleri gibi Şanlıurfa'da büyük kazanımlar elde etmiştir."

        Şanlıurfa'nın GAP bölgesinin 4'te 1'ini oluşturduğunu ifade eden Vali Şıldak, kentin nüfusunun yüzde 56'sının 0-24 yaş arası olduğunu dile getirdi.

        Şıldak, "Şanlıurfa'nın gelişmesinin hızlı bir şekilde ilerleyebilmesi için sulama projelerinin tamamlanmasının yanı sıra özellikle tarımsal sulamada karşılaşılan enerji ihtiyacımızla çözümü için yenilenebilir enerji kaynaklarının devreye sokulması büyük önem arz etmektedir." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        DEM Parti'den İmralı açıklaması
        DEM Parti'den İmralı açıklaması
        Dünyada bir günde 3 uçak kazası!
        Dünyada bir günde 3 uçak kazası!
        Güney Kore'de uçak kazası: Çok sayıda kişi öldü!
        Güney Kore'de uçak kazası: Çok sayıda kişi öldü!
        Beşiktaş'ta seçim heyecanı!
        Beşiktaş'ta seçim heyecanı!
        Musk'ın AfD yazısı tartışma yarattı
        Musk'ın AfD yazısı tartışma yarattı
        G.Saray'da Ziyech'e sürpriz talip!
        G.Saray'da Ziyech'e sürpriz talip!
        "Uzaylılar aramızda"
        "Uzaylılar aramızda"
        "Suriye'de 4 yıl seçim yapılması zor"
        "Suriye'de 4 yıl seçim yapılması zor"
        'Ufaklıktan haber var'
        'Ufaklıktan haber var'
        "Neden peşimizden geliyorsun" diye sivil polislere saldırdılar!
        "Neden peşimizden geliyorsun" diye sivil polislere saldırdılar!
        Zaha Lyon'da da tutunamadı!
        Zaha Lyon'da da tutunamadı!
        496 balık türünün yüzde 65'inde o var
        496 balık türünün yüzde 65'inde o var
        "Dağda yaşıyorum"
        "Dağda yaşıyorum"
        Sevgilisini öldürmek için kiralık katil tuttu! Tuttuğu kiralık katil onu öldürdü
        Sevgilisini öldürmek için kiralık katil tuttu! Tuttuğu kiralık katil onu öldürdü
        Ya Voldemort haklıysa?
        Ya Voldemort haklıysa?
        Annesine tepki yağdı
        Annesine tepki yağdı
        "Şans için 12 üzüm" geleneğinin perde arkası!
        "Şans için 12 üzüm" geleneğinin perde arkası!
        Narin Güran davasında karar
        Narin Güran davasında karar
        Çocuklarda kışla beraber RSV vakaları arttı
        Çocuklarda kışla beraber RSV vakaları arttı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canay Doğan!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canay Doğan!

        Benzer Haberler

        Kuş gözlemcisi mühendis, Şanlıurfa'nın doğal zenginliğini kayıt altına alıy...
        Kuş gözlemcisi mühendis, Şanlıurfa'nın doğal zenginliğini kayıt altına alıy...
        Türk doktor Gazze'de yaşanan vahşeti anlattı
        Türk doktor Gazze'de yaşanan vahşeti anlattı
        Yeniden Refah Partisi Şanlıurfa 3. Olağan Kongresi yapıldı
        Yeniden Refah Partisi Şanlıurfa 3. Olağan Kongresi yapıldı
        Şanlıurfa'da sis etkili oldu
        Şanlıurfa'da sis etkili oldu
        Şanlıurfa'da hava ulaşımına sis engeli
        Şanlıurfa'da hava ulaşımına sis engeli
        "Evinin Sultanları" anneler voleybolda çocuklarına rakip oldu
        "Evinin Sultanları" anneler voleybolda çocuklarına rakip oldu