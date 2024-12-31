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        Şanlıurfa Valisi Şıldak, yılbaşı tedbirlerini açıkladı

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, vatandaşların yeni yıla huzur içinde girmesini sağlamak amacıyla gerekli tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 14:58 Güncelleme: 31.12.2024 - 15:13
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        Şanlıurfa Valisi Şıldak, yılbaşı tedbirlerini açıkladı
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        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, vatandaşların yeni yıla huzur içinde girmesini sağlamak amacıyla gerekli tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

        Şıldak, Valilik Toplantı Salonu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, 2024 yılında uyuşturucuyla mücadele, silah kaçakçılığı, trafik uygulamaları, aranan şahısların yakalanması ve terör gibi konularda başarılı çalışmalar yapıldığını belirterek, suç ve suçlularla etkin mücadelelerinin aynı kararlılıkla yeni yılda da devam edeceğini ifade etti.

        Kentte yılbaşı ile ilgili alınan tedbirlerle ilgili bilgeler de veren Vali Şıldak, şöyle konuştu:

        "Yılbaşı dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü'nde asayiş için 3 bin 465, trafikte 276 olmak üzere toplam 3 bin 741 personel, İl Jandarma Komutanlığı'nda ise asayişte 932, trafikte 200 olmak üzere 1132 personelle sahada olacak. İl genelinde toplam 4 bin 873 güvenlik personelimiz vatandaşlarımızın huzurunu sağlamak üzere görevlerinin başında olacak. Toplu alanlarda, eğlence mekanlarında ve toplu ulaşım noktalarında her türlü tedbir alınmıştır. Ayrıca hizmetlerin aksamaması için tüm kurumlara gerekli uyarılar yapılmıştır. Tüm Şanlıurfa halkının 2025 yılına sağlıklı ve huzurlu bir başlangıç yapmalarını temenni ediyoruz."

        Toplantıda İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran da hazır bulundu.

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        Galeri

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