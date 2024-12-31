Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Şanlıurfa'da "Mekke'nin Fethi" programına katıldı

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Şanlıurfa'da düzenlenen "Mekke'nin Fethi" programına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 22:02 Güncelleme: 31.12.2024 - 22:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Şanlıurfa'da "Mekke'nin Fethi" programına katıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Şanlıurfa'da düzenlenen "Mekke’nin Fethi" programına katıldı.

        Milli Gençlik Derneğince Mehmet Akif İnan Eğitim Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program, kum sanatı gösterisi, ilahi dinletisi ve Güney Afrikalı Hafız Abdurrahman Sadien'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Programda konuşan Erbakan, Şanlıurfa'da Hakk'ın batıla galebe çalmasının sembolü olan Mekke'nin fethinin yıl dönümünü kutladıklarını söyledi.

        Erbakan, "Bu akşam 1394. yıl dönümünü kutladığımız Mekke'nin fethi, sıradan bir olay değil, çok büyük manalar içeren ve kendine has önemli özellikleri olan büyük tarihi bir olaydır." diye konuştu.

        Fatih Erbakan, Mekke'nin fethinin İslam'ın sadece namaz, oruç, hac, zekat ve sadakadan ibaret olmadığını, İslam'ın siyaseti, devlet yönetimini ve bütün dünyevi işleri de kapsadığının en önemli bir göstergesi olduğunu dile getirdi.

        Program, Kudüs ve Umre ziyareti kazanan 4 kişinin çekilişle belirlenmesiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da yoğun güvenlik önlemleri
        İstanbul'da yoğun güvenlik önlemleri
        Çaydanlıkla darba tutuklama
        Çaydanlıkla darba tutuklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Darülaceze'ye ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Darülaceze'ye ziyaret
        Ahmed Şara, Hristiyan cemaati ile bir araya geldi
        Ahmed Şara, Hristiyan cemaati ile bir araya geldi
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Öztürk'ün villası soyuldu!
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Öztürk'ün villası soyuldu!
         “Yorgun uçak” olmaz, bakımsız uçak olur
         “Yorgun uçak” olmaz, bakımsız uçak olur
        Durgun başladı, 2. yarıda açıldı
        Durgun başladı, 2. yarıda açıldı
        Uzak Doğu ve Okyanusya ülkeleri yeni yıla girdi
        Uzak Doğu ve Okyanusya ülkeleri yeni yıla girdi
        "Beklediklerim 1985 ile aynı"
        "Beklediklerim 1985 ile aynı"
        Fenerbahçe'den stoper harekatı!
        Fenerbahçe'den stoper harekatı!
        24 kişi ile 2024
        24 kişi ile 2024
        2024'te dünya ne yaşadı?
        2024'te dünya ne yaşadı?
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2024'te neler yaşandı neler
        2024'te neler yaşandı neler
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        2024’ün en iyi 20 filmi
        2024’ün en iyi 20 filmi
        2024’e hızlı bir bakış
        2024’e hızlı bir bakış
        Emanetler geri alındı
        Emanetler geri alındı
        2024'te dünyada öne çıkanlar
        2024'te dünyada öne çıkanlar

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da 200 hafız adayına bisiklet hediye edildi
        Şanlıurfa'da 200 hafız adayına bisiklet hediye edildi
        Şanlıurfa Valisi Şıldak, yılbaşı tedbirlerini açıkladı
        Şanlıurfa Valisi Şıldak, yılbaşı tedbirlerini açıkladı
        Güneş enerjisiyle çalışan cihaz biberlerin kurutulma sürecini kısalttı
        Güneş enerjisiyle çalışan cihaz biberlerin kurutulma sürecini kısalttı
        Şanlıurfaspor'da Muhammed Gönülaçar ile yollar ayrıldı
        Şanlıurfaspor'da Muhammed Gönülaçar ile yollar ayrıldı
        Şanlıurfa'da çöp kamyonunun çarptığı çocuk öldü
        Şanlıurfa'da çöp kamyonunun çarptığı çocuk öldü
        Şanlıurfa'da çöp kamyonunun çarptığı çocuk öldü
        Şanlıurfa'da çöp kamyonunun çarptığı çocuk öldü