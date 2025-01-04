Şanlıurfa'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Kavgada silahla yaralanan F.M. ve B.A.M. 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Şanlıurfa'ya sevk edildi.

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