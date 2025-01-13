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        Şanlıurfa'da meslek lisesinden ekonomiye 2,5 milyon liralık katkı

        Şanlıurfa'da Mimar Sinan Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilerin eğitim kapsamında yaptığı üretim sayesinde milli ekonomiye geçen yıl 2,5 milyon liralık katkı sağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 14:36 Güncelleme: 13.01.2025 - 14:47
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        Şanlıurfa'da meslek lisesinden ekonomiye 2,5 milyon liralık katkı
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        Şanlıurfa'da Mimar Sinan Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilerin eğitim kapsamında yaptığı üretim sayesinde milli ekonomiye geçen yıl 2,5 milyon liralık katkı sağlandı.

        Akçakale ilçesindeki 550 öğrencinin okuduğu meslek lisesinde, derslerde öğretilen teorik bilgiler usta öğreticilerin katıldığı pratik çalışmalarda elektrik, elektronik, mobilya ve metal teknolojisi ürünlerine dönüştürülüyor.

        Öğrencilerin büyük emek harcayarak yaptıkları sıra, masa, dolap ve raflar hem mesleki yeteneklerini geliştirmelerini sağlıyor hem de ekonomiye katkı sunuyor.

        Okul Müdürü Gökhan Zorlu, gazetecilere, okulda 5 alanda eğitim verdiklerini söyledi.

        Üretim kapasitelerini artırarak çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Zorlu, şunları kaydetti:

        "Okulumuz döner sermaye işletmesi üretim faaliyetlerine de tüm hızıyla devam etmektedir. Yeni yapılan okullarımızın donatım ihtiyaçlarını ve diğer kişi ve kurumlardan aldığımız siparişleri üreterek hem öğrencilerimizin iş başı eğitim görmelerini, hem de öğrencilerin maddi kazanç elde etmelerini sağlıyoruz. 2024 yılında Döner Sermaye İşletmemiz hazineye 2,5 milyon liraya yakın gelir sağlamıştır. Çocuk esirgeme kurumuna da 140 bin lira katkı sağlamıştır. Öğrencilere ise 1 milyon 250 bin lira ödeme yaparak ayrı bir rekora da imza atmıştır."

        Öğrenciler de okulda hem eğitim alıp hem de meslek öğrendikleri için öğretmenlerine teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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