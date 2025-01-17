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        Şanlıurfa merkezli terör operasyonunda 18 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa merkezli 4 ilde terör örgütü PKK-KCK/PYD-YPG'ye yönelik operasyonda 18 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 08:31 Güncelleme: 17.01.2025 - 08:31
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        Şanlıurfa merkezli terör operasyonunda 18 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa merkezli 4 ilde terör örgütü PKK-KCK/PYD-YPG'ye yönelik operasyonda 18 zanlı gözaltına alındı.

        Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinesinde, MİT Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlığı TEM ile İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, terör örgütü PKK-KCK/PYD-YPG'ye yönelik çalışma başlattı.

        "PKK/KCK-PYD/YPG bünyesinde silahlı faaliyet yürüttükleri" ve "terör örgütüne yardım/yataklık ile terör örgütü propagandası" yaptıkları tespit edilen 18 şüpheli, Şanlıurfa, Şırnak, Diyarbakır ve Yalova'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

        Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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