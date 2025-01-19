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        Sıra gecelerinin unutulmaz sesi Kazancı Bedih, mezarı başında anıldı

        Şanlıurfa'da 21 yıl önce sobadan sızan gazdan zehirlenerek yaşamını yitiren Gazelhan Kazancı Bedih (Bedih Yoluk) için mezarı başında anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 15:10 Güncelleme: 19.01.2025 - 15:16
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        Sıra gecelerinin unutulmaz sesi Kazancı Bedih, mezarı başında anıldı
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        Şanlıurfa'da 21 yıl önce sobadan sızan gazdan zehirlenerek yaşamını yitiren Gazelhan Kazancı Bedih (Bedih Yoluk) için mezarı başında anma programı düzenlendi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bedih'in, Bediüzzaman Aile Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirilen anma töreninde Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi, kabre karanfil bırakıldı.

        Anma programına, Kazancı Bedih'in oğlu Naci Yoluk, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanı Merve Ofluoğlu, Konservatuvar Şube Müdürü Ahmet Dağlar, Kazancı Bedih Güzel Sanatlar Lisesi Okul Müdürü Abdülselam İlhan ve beraberindekiler katıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Ofluoğlu, Şanlıurfa'nın UNESCO Müzik Şehri olarak anılmasında usta sanatçı Kazancı Bedih'in büyük rol oynadığını ve bazı sanatçıların öldükten sonra da şehirlerine büyük katkılar sağladığını belirtti.

        Kazancı Bedih'in oğlu Naci Yoluk da babasını kabri başında anmaya gelen tüm sevenlerine teşekkür etti.

        Bedih Yoluk ve eşi Fatma Yoluk, 19 Ocak 2004'te Balıklıgöl yakınlarındaki evlerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetmişti.

        Galeri
        Galeri

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