Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 22 zanlı yakalandı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak yaptığı yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Viranşehir ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlediğini belirtti.
Operasyonda 5 uzun namlulu tüfek, 10 tabanca, 12 av tüfeğinin ele geçirildiğini dile getiren Şıldak, 22 zanlının gözaltına alındığını ifade etti.
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