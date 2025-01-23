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        Şanlıurfa'da "Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar" sergisi açıldı

        Şanlıurfa'da, Yıldız Holding İslam Eserleri Koleksiyonu'ndan hüsnühat eserlerinin de bulunduğu "Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar" sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 14:20 Güncelleme: 23.01.2025 - 14:40
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        Şanlıurfa'da "Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar" sergisi açıldı
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        Şanlıurfa'da, Yıldız Holding İslam Eserleri Koleksiyonu'ndan hüsnühat eserlerinin de bulunduğu "Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar" sergisi açıldı.

        İslam sanatının seçkin örneklerini bir araya getiren 24 hattata ait 41 eserin yer aldığı sergi, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Taşkın, serginin açılışında yaptığı konuşmada, en nadide eserleri Şanlıurfalı sanatseverlerle buluşturmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, sergiyi daha önce Bursa, Konya, Edirne, Ankara ve Kayseri'de açtıklarını hatırlattı.

        Hat sanatının önemine değinen Taşkın, herkesi kıymetli eserlerin manevi zenginliğini görmeye davet etti.

        Şanlıurfa Vali Yardımcıları Onur Şatıroğlu ile Alper Taş, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sait Ağan da selamlama konuşması yaptıktan sonra sergiyi gezdi.

        Yıldız Holding Sanat Danışmanı Esra Göncüoğlu ise katılımcılara eserlere ilişkin detaylı bilgi verdi.

        Sergi, 20 Şubat'a kadar ziyarete açık olacak.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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