Şanlıurfa'da "Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar" sergisi açıldı

Şanlıurfa Vali Yardımcıları Onur Şatıroğlu ile Alper Taş, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sait Ağan da selamlama konuşması yaptıktan sonra sergiyi gezdi.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Taşkın, serginin açılışında yaptığı konuşmada, en nadide eserleri Şanlıurfalı sanatseverlerle buluşturmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, sergiyi daha önce Bursa, Konya, Edirne, Ankara ve Kayseri'de açtıklarını hatırlattı.

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