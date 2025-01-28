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        Şanlıurfa'da apartmanın bodrum katında çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilendi

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, apartmanın bodrum katında çıkan yangında, dumandan etkilenen 9 kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 23:04 Güncelleme: 28.01.2025 - 23:04
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        Şanlıurfa'da apartmanın bodrum katında çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilendi
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, apartmanın bodrum katında çıkan yangında, dumandan etkilenen 9 kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Hamidiye Mahallesi'nde, apartmanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Dumanı fark eden apartman sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

        Dumandan etkilenen 9 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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