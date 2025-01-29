Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kendirci Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

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