Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da ıslahı yapılan derede mahsur kalan kaplumbağalar kurtarıldı

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde ıslah çalışmaları sırasında suyu kesilen derede mahsur kalan 240 kaplumbağa kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 11:16 Güncelleme: 01.02.2025 - 11:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da ıslahı yapılan derede mahsur kalan kaplumbağalar kurtarıldı
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde ıslah çalışmaları sırasında suyu kesilen derede mahsur kalan 240 kaplumbağa kurtarıldı.

        Karakoyun Deresi'nin Sancaktar Mahallesi'nden geçen kısmında ıslah çalışmalarına katılan işçiler, suyu kesilen dere yatağında çamura saplanmış çok sayıda kaplumbağayı fark etti.

        Durumu ilgililere bildirilmesinin ardından, bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri yönlendirildi.

        Mahsur kaldıkları çamurdan kurtarılan 240 kaplumbağa, bakım ve rehabilitasyonları yapılmak üzere Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

        İşçilerden Recep Kara, bölgede çalışma yaptıkları sırada bir farklılık tespit ettiğini belirterek, dikkatli baktığında kaplumbağaları gördüğünü ve durumu ekiplere bildirdiğini söyledi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Müdürlüğünde görevli veteriner hekim Adil Uztemur ise ihbar üzerine bölgeye geldiklerini anlatarak, "Yapılacak kontroller ve tedaviler sonrasında kaplumbağalar yeniden doğaya salınacak." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İki grup bıçaklarla saldırdı! Kanlı kavga!
        İki grup bıçaklarla saldırdı! Kanlı kavga!
        Prof. uyardı! 2021'deki gibi olabilir!
        Prof. uyardı! 2021'deki gibi olabilir!
        Türkiye alarm veriyor! Göz göre göre gelen ölümler... 100 kadından sadece 7’si düzenli yaptırıyor
        Türkiye alarm veriyor! Göz göre göre gelen ölümler... 100 kadından sadece 7’si düzenli yaptırıyor
        Alvaro Morata, Aslan oluyor!
        Alvaro Morata, Aslan oluyor!
        Mevduat ve yatırım fonlarında stopaj oranı artırıldı
        Mevduat ve yatırım fonlarında stopaj oranı artırıldı
        Başkanların skandal yasak aşkları
        Başkanların skandal yasak aşkları
        ABD'de uçak alışveriş merkezi yakınına düştü
        ABD'de uçak alışveriş merkezi yakınına düştü
        Djiku'ya bir teklif de La Liga'dan!
        Djiku'ya bir teklif de La Liga'dan!
        Sis ve kirli hava etkili oluyor! Uzmanlar uyardı
        Sis ve kirli hava etkili oluyor! Uzmanlar uyardı
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        En sık görülen 5 rüya!
        En sık görülen 5 rüya!
        "Komşum kahveye gel" dedi... Bilezik cinayeti!
        "Komşum kahveye gel" dedi... Bilezik cinayeti!
        Kahreden acı! İkiz bebekleri oldu... Kucağına alamadı!
        Kahreden acı! İkiz bebekleri oldu... Kucağına alamadı!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        "21 gün" kuralı bir efsane olabilir mi?
        "21 gün" kuralı bir efsane olabilir mi?
        Daha 8 yaşındaydı... Anne ve babası yaralandı! Rüya ağlattı!
        Daha 8 yaşındaydı... Anne ve babası yaralandı! Rüya ağlattı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Emekli aylığı farkı telafi edilecek mi?
        Emekli aylığı farkı telafi edilecek mi?
        Kahvaltı için en uygun zaman
        Kahvaltı için en uygun zaman
        En iyi 5 Stanley Kubrick filmi
        En iyi 5 Stanley Kubrick filmi

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da adliye bahçesinde kavga kamerada: 16 yaralı, 15 gözaltı
        Şanlıurfa'da adliye bahçesinde kavga kamerada: 16 yaralı, 15 gözaltı
        Şanlıurfa'da acil serviste bıçaklı kavga kamerada : 5 yaralı
        Şanlıurfa'da acil serviste bıçaklı kavga kamerada : 5 yaralı
        Şanlıurfa'da evden ziynet eşyası çalan 3 zanlı gözaltına alındı
        Şanlıurfa'da evden ziynet eşyası çalan 3 zanlı gözaltına alındı
        Şanlıurfa'da akrabalar arasındaki kavgada 16 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da akrabalar arasındaki kavgada 16 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da kamyonun çarptığı kadın öldü; kaza kamerada
        Şanlıurfa'da kamyonun çarptığı kadın öldü; kaza kamerada
        Şanlıurfaspor defans oyuncusu Çağrı Giritlioğlu'nu transfer etti
        Şanlıurfaspor defans oyuncusu Çağrı Giritlioğlu'nu transfer etti