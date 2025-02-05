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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Şanlıurfa'da depremde hasar gören Hasan Padişah Camisi, Ramazan Bayramı'nda ibadete açılacak

        CEBRAİL CAYMAZ - İnanç turizmi merkezlerinin başında gelen Şanlıurfa'da depremlerde hasar gören ve restorasyonunda sona yaklaşılan 600 yıllık Hasan Padişah Camisi'nin Ramazan Bayramı'nda ibadete açılması hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 11:07 Güncelleme: 05.02.2025 - 11:21
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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Şanlıurfa'da depremde hasar gören Hasan Padişah Camisi, Ramazan Bayramı'nda ibadete açılacak
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        CEBRAİL CAYMAZ - İnanç turizmi merkezlerinin başında gelen Şanlıurfa'da depremlerde hasar gören ve restorasyonunda sona yaklaşılan 600 yıllık Hasan Padişah Camisi'nin Ramazan Bayramı'nda ibadete açılması hedefleniyor.

        Balıklıgöl yerleşkesinde bulunan cami, 15. yüzyılın ikinci yarısında Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan tarafından 14. yüzyılda yapılan Toktemur Mescidi'ne bitişik olarak inşa edildi.

        Avlunun kuzeyinde tek şerefeli minaresi bulunan cami, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hasar aldı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetindeki ve korumasındaki camide Kasım 2023'te restorasyona başlandı.

        Halk arasında Hasan Paşa Camisi olarak da bilinen cami, çalışmalar tamamlandıktan sonra yeniden ibadete açılacak.

        - Restorasyon 1,5 yıldır devam ediyor

        Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Palalı, AA muhabirine, caminin çok nitelikli bir yapı olduğunu söyledi.

        Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak deprem sonrası her eserde olduğu gibi bu eserde de öncelikle ecdadın bıraktığı aslına uygun mirasın peşinde olduklarını belirten Palalı, "Bundan dolayı Toktemur Mescidi ve Hasan Padişah Camisi ile ilgili restorasyon çalışmalarına yaklaşık 1,5 yıl önce başladık. Balıklıgöl'ü ziyaret eden her Şanlıurfalı'nın muhakkak önünden geçtiği bir eser. Bu eserin eski ihtişamına muhakkak kazandırılması gerekiyor." dedi.

        Palalı, "Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak herhangi bir bütçe, ödenek kısıntısı olmadan camimizi aslına uygun hale getirmeye çalışıyoruz. İnşallah bu camimizde büyük aksilik olmazsa bayram namazını kılmayı planlıyoruz." diye konuştu.

        Restorasyon aşamalarının bilim kurullarınca incelendiğine işaret eden Palalı, şunları kaydetti:

        "Restorasyon aşamasında 600 yıl önceki uygulamalar herhangi bir zarar görmeden bilim kurullarınca incelendi. Caminin havalandırması, nemin dışarı atılması ve güçlendirme olanakları tekrar incelenip çağdaş teknolojiyle bir araya getirilerek aslına uygun hale getirildi. Burada halkımızın herhangi bir endişesi olmasın, eski yapılan uygulamaya hiçbir zarar verilmeden hepsi aslına uygun olarak tamamlandı."

        Palalı, özellikle kubbede çok büyük çatlaklar olduğunu anımsatarak, "Bunlar sıvalar sökülünce ortaya çıktı. Döşemede de ağaçlardan ve sulardan dolayı çok büyük sıkıntılar vardı. Yapılan uygulamalarla inşallah Vakıflar Genel Müdürlüğümüz dünya durdukça bir daha bu esere el atmamacasına bu hizmeti, restorasyonu tamamlamayı planlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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