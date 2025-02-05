Şanlıurfa'da esnaf kavgasında 6 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde esnaf arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde esnaf arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.
Yusufpaşa Mahallesi'nde komşu iki esnaf arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Kısa sürede taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüşen olayda 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.
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