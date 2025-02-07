Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da petrol arama sahasındaki şantiyede meydana gelen kazada 2 işçi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, petrol arama sahasındaki şantiyede meydana gelen iş kazasında 2 işçi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 19:59 Güncelleme: 07.02.2025 - 19:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da petrol arama sahasındaki şantiyede meydana gelen kazada 2 işçi yaralandı
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, petrol arama sahasındaki şantiyede meydana gelen iş kazasında 2 işçi ağır yaralandı.

        Kırsal Taşıkara Mahallesi yakınlarındaki petrol arama sahasındaki şantiyede, işçiler Ferhat Kılıç (33) ve Cumali Sucu (50), pistonlu anahtar sisteminin ters dönüp çarpması sonucu yaralandı.

        Çalışanların ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

        Ağır yaralanan Kılıç ve Sucu, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Babasını baltayla öldüren oğul gözaltında
        Babasını baltayla öldüren oğul gözaltında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Suriye: Rus üsleri müzakere edilecek
        Suriye: Rus üsleri müzakere edilecek
        Okan Buruk'tan mecburi rotasyon!
        Okan Buruk'tan mecburi rotasyon!
        TIME'ın kapağında Musk yer aldı
        TIME'ın kapağında Musk yer aldı
        İş insanını öldürüp üzerine kireç döküp gömmüşler!
        İş insanını öldürüp üzerine kireç döküp gömmüşler!
        Brezilya'da uçak kazası
        Brezilya'da uçak kazası
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        TCMB'den hükümete 'Açık Mektup'
        TCMB'den hükümete 'Açık Mektup'
        Eren Elmalı'da pürüz çıktı!
        Eren Elmalı'da pürüz çıktı!
        TCMB 2025 enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB 2025 enflasyon tahminini yükseltti
        Galatasaray, Frankowski için görüşmelere başladı
        Galatasaray, Frankowski için görüşmelere başladı
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        Temsilcilerimizin UEFA listesi belli oldu!
        Temsilcilerimizin UEFA listesi belli oldu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        F.Bahçe'nin Alanya 11'i netleşiyor!
        F.Bahçe'nin Alanya 11'i netleşiyor!
        Gözlüğün icadından önce insanlar nasıl görüyordu?
        Gözlüğün icadından önce insanlar nasıl görüyordu?
        "Icardi, beni parayla tutmadı"
        "Icardi, beni parayla tutmadı"
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"

        Benzer Haberler

        Şanlıurfaspor, hucüm oyuncusu Sambou'yu transfer etti
        Şanlıurfaspor, hucüm oyuncusu Sambou'yu transfer etti
        Arazide yarı gömülü cesedi bulunan Kadir'in ölümüne ilişkin babası ve amcas...
        Arazide yarı gömülü cesedi bulunan Kadir'in ölümüne ilişkin babası ve amcas...
        Şanlıurfa'da asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı yapıldı
        Şanlıurfa'da asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı yapıldı
        Şanlıurfa'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için mevlit okutuld...
        Şanlıurfa'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için mevlit okutuld...
        2 çocuk annesi, yol kenarında başından vurulmuş halde yaralı bulundu
        2 çocuk annesi, yol kenarında başından vurulmuş halde yaralı bulundu
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı yakalandı