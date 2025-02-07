Şanlıurfa'da petrol arama sahasındaki şantiyede meydana gelen kazada 2 işçi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, petrol arama sahasındaki şantiyede meydana gelen iş kazasında 2 işçi ağır yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, petrol arama sahasındaki şantiyede meydana gelen iş kazasında 2 işçi ağır yaralandı.
Kırsal Taşıkara Mahallesi yakınlarındaki petrol arama sahasındaki şantiyede, işçiler Ferhat Kılıç (33) ve Cumali Sucu (50), pistonlu anahtar sisteminin ters dönüp çarpması sonucu yaralandı.
Çalışanların ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Ağır yaralanan Kılıç ve Sucu, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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