Haliliye Belediyesi çölyak hastalarına desteğini sürdürüyor

Doğan, belediyenin periyodik olarak glütensiz ekmek ve gıda paketleri dağıttığını kaydetti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şanlıurfa Çölyak Dernek Başkanı Hasan Doğan, destekleri için Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür etti.

İçerisinde lavaşlık un, köftelik bulgur, köftelik mısır bulguru, makarna, sütlü çikolata, gofret, irmik, kurabiye ve çubuk cips kraker yer alan glütensiz paketler, Haliliye ilçesinde ikamet eden 472 vatandaşa ulaştırılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ihtiyaç sahibi ailelere yönelik desteğini sürdürüyor.

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