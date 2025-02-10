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        Haliliye Belediyesi çölyak hastalarına desteğini sürdürüyor

        Şanlıurfa'da Haliliye Belediyesi, çölyak ve fenilketonüri (PKU) hastalarına desteğini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 14:49 Güncelleme: 10.02.2025 - 14:53
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        Haliliye Belediyesi çölyak hastalarına desteğini sürdürüyor
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        Şanlıurfa'da Haliliye Belediyesi, çölyak ve fenilketonüri (PKU) hastalarına desteğini sürdürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ihtiyaç sahibi ailelere yönelik desteğini sürdürüyor.

        Kent genelindeki çölyak ve PKU'lu vatandaşların faydalandığı glütensiz ekmek fırınına kayıt yaptıran vatandaşlar, aylık 30 ekmeği ücretsiz alıyor.

        İçerisinde lavaşlık un, köftelik bulgur, köftelik mısır bulguru, makarna, sütlü çikolata, gofret, irmik, kurabiye ve çubuk cips kraker yer alan glütensiz paketler, Haliliye ilçesinde ikamet eden 472 vatandaşa ulaştırılıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Şanlıurfa Çölyak Dernek Başkanı Hasan Doğan, destekleri için Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür etti.

        Doğan, belediyenin periyodik olarak glütensiz ekmek ve gıda paketleri dağıttığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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