Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Göbeklitepe'deki zeytin ağaçları yeni yerine taşınıyor

        EŞBER AYAYDIN - UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'deki zeytin ağaçları, ören yerindeki tarihi eserlere zarar vermemesi için başka yere taşınıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 11:44 Güncelleme: 13.02.2025 - 11:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Göbeklitepe'deki zeytin ağaçları yeni yerine taşınıyor
        ABONE OL

        EŞBER AYAYDIN - UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'deki zeytin ağaçları, ören yerindeki tarihi eserlere zarar vermemesi için başka yere taşınıyor.

        Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de, kazı alanının genişlemesi ve tarihi alanlarda oluşabilecek zararın engellenmesi amacıyla bölgedeki zeytin ağaçlarının taşınması yönünde karar aldı.

        Kararın ardından Valilik koordinesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Göbeklitepe Danışma ve Eşgüdüm Komisyonu, Ziraat Odası, Mimarlar Odası, muhtar gibi çeşitli bileşenlerden oluşturulan kurulun görüşleri sonrası, Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle ağaçların taşınması için çalışma başlatıldı.

        Bölgedeki ağaçlar kabaklama yöntemiyle söküldükten sonra Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim ediliyor.

        Ekipler, zeytin ağaçlarını Şanlıurfa ve Birecik'te belirledikleri alanlara dikiyor. Gerekli görülen ağaçlar ise saksılarda rehabilite edildikten sonra toprakla buluşturulacak.

        - "Ağaçların kökleri kalıntılara zarar verecek duruma gelmiş"

        Göbeklitepe ile Karahantepe kazılarının başkanı Prof. Dr. Necmi Karul, AA muhabirine, Göbeklitepe'de 1995'te kazılar başladıktan sonra bölgede kamulaştırma sürecine geçildiğini, bu sırada arazi sahiplerinin kamulaştırma bedeline yönelik buradaki zeytin ağaçlarının sayısını artırdığını söyledi.

        Zeytin ağaçlarının o dönemdeki dikilme niyeti ile bugün arkeolojik alan üzerindeki etkisi arasında çok büyük farklılıklar olduğunu anlatan Karul, şöyle konuştu:

        "Ağaçlar büyüdükçe kökleri yüzeyin altındaki kalıntılara zarar verecek duruma gelmiş durumda. Dolayısıyla bunların taşınması gerekiyor. Bunun için doğru mevsimi bekledik. Şu anda ağaç taşımak için ideal bir zaman. Bölge Orman Müdürlüğü de bu ağaçları, buradan sökümü gerçekleştikten sonra rehabilite edecek. Kimileri doğrudan araziye, kimileri de saksılarda ideal zamanda dikilmek üzere saklanacak. Şu anda kabaklama yapıyoruz, ağaçları dallarından arındırıyoruz. Alman meslektaşlarımızla beraber kazı alanındayız. Ağaçların diplerini kontrollü bir şekilde temizledikten sonra onların sökümü gerçekleştirilecek ve hemen akabinde de dikilecekler."

        - Ağaçlar kaldırıldıktan sonra kazı yapılacak

        Prof. Dr. Karul, zeytin ağaçlarının taşındığı bölgede jeomanyetik ölçüm yaptıktan sonra gelecek yılki kazı stratejisini belirleyeceklerini ifade etti.

        Göbeklitepe'de önceliklerinin, koruma çatısı altındaki yapıların korunması ve konsültasyonu olduğunu ancak kazı alanının da genişletileceğini dile getiren Karul, "800 civarı ağaç var. Bunların yaşları farklı ama en büyükleri yaklaşık 15 yaşında, dolayısıyla ne çok büyük ne de çok küçükler. Yani kısa bir iş değil ama etkiledikleri alan oldukça geniş. Kaç hektar bilmiyorum ama şu an Göbeklitepe'de kazısı yapılmış alandan çok daha büyük bir alan zeytin ağaçlarıyla kaplı. Dolayısıyla bu, kazının genişlemesi yönünde önemli bir engel. Dolayısıyla doğru zamanda yapıldıktan sonra ağaç açısından bir sorun yok ama kazının önünü açacak bir karar diye düşünebilirsiniz." dedi.

        Karul, taşıma işleminde, ağaçların yaşaması için doğru zamanı beklediklerini anlatarak, şunları kaydetti:

        "Burada tek bir ağacın bile kesilmesine müsaade etmeyiz. Arkeolojik alanı ne kadar koruyorsak onun üzerindeki yaşayan çevreyi de korumak işin doğası gereği yapmamız gereken bir şey. Onun için doğru zaman beklendi, doğru yöntemle taşınacaklar. Arkeolog olarak biz karar veremeyiz kuşkusuz nasıl yapılacağına. Dolayısıyla öncelikle koruma kurulunun taşınmasıyla ilgili bir kararı var. Ardından Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, zeytin enstitülerinin, STK'lerin ve Göbeklitepe Danışma ve Eşgüdüm Komisyonunun görüşleri var."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Annesini katleden babasına duruşmada seslendi: Hiçbir zaman çıkmasın!
        Annesini katleden babasına duruşmada seslendi: Hiçbir zaman çıkmasın!
        Okul, hastane ve kamu binalarında yangın seferberliği
        Okul, hastane ve kamu binalarında yangın seferberliği
        Anne hastaneye yatırıldı! Yüreği yana yana veda!
        Anne hastaneye yatırıldı! Yüreği yana yana veda!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        İşte Mourinho'nun Anderlecht 11'i!
        İşte Mourinho'nun Anderlecht 11'i!
        Eski menajeri suç duyurusunda bulundu
        Eski menajeri suç duyurusunda bulundu
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        Ara transferde ‘tarihi’ operasyon!
        Ara transferde ‘tarihi’ operasyon!
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        Park yeri kavgasında muhtar katil oldu!
        Park yeri kavgasında muhtar katil oldu!
        Olaylı maçın VAR kayıtları açıklandı!
        Olaylı maçın VAR kayıtları açıklandı!
        '1 milyon dolar' iddiasına yanıt
        '1 milyon dolar' iddiasına yanıt
        Ağabey katilinden cinsel saldırı iddiası!
        Ağabey katilinden cinsel saldırı iddiası!
        Artos Dağı'nda yükselen dolunay hayran bıraktı
        Artos Dağı'nda yükselen dolunay hayran bıraktı
        Profesör Görür: Depremler Anadolu'yu rahatsız edebilir
        Profesör Görür: Depremler Anadolu'yu rahatsız edebilir
        Avrupa ülkelerinden Ukrayna bildirisi
        Avrupa ülkelerinden Ukrayna bildirisi
        Kleopatra aslında Mısırlı değilmiş!
        Kleopatra aslında Mısırlı değilmiş!
        Yaraların iyileşmesi için bu vitamine dikkat!
        Yaraların iyileşmesi için bu vitamine dikkat!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        Şizofreni kocadan tornavidalı vahşet!
        Şizofreni kocadan tornavidalı vahşet!

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da elektrik direğinin altında kalan işçilerden biri öldü
        Şanlıurfa'da elektrik direğinin altında kalan işçilerden biri öldü
        Şanlıurfa'da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yarala...
        Şanlıurfa'da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yarala...
        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince "Bereket Kart" lansman programı yapıldı
        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince "Bereket Kart" lansman programı yapıldı
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 5 zanlı yakalandı
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 5 zanlı yakalandı
        Şanlıurfa merkezli PKK operasyonu: 7 gözaltı
        Şanlıurfa merkezli PKK operasyonu: 7 gözaltı
        Şanlıurfa merkezli terör operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa merkezli terör operasyonunda 7 şüpheli yakalandı