Göbeklitepe'deki zeytin ağaçları yeni yerine taşınıyor

EŞBER AYAYDIN - UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'deki zeytin ağaçları, ören yerindeki tarihi eserlere zarar vermemesi için başka yere taşınıyor.

Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de, kazı alanının genişlemesi ve tarihi alanlarda oluşabilecek zararın engellenmesi amacıyla bölgedeki zeytin ağaçlarının taşınması yönünde karar aldı.

Kararın ardından Valilik koordinesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Göbeklitepe Danışma ve Eşgüdüm Komisyonu, Ziraat Odası, Mimarlar Odası, muhtar gibi çeşitli bileşenlerden oluşturulan kurulun görüşleri sonrası, Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle ağaçların taşınması için çalışma başlatıldı.

Bölgedeki ağaçlar kabaklama yöntemiyle söküldükten sonra Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim ediliyor.

Ekipler, zeytin ağaçlarını Şanlıurfa ve Birecik'te belirledikleri alanlara dikiyor. Gerekli görülen ağaçlar ise saksılarda rehabilite edildikten sonra toprakla buluşturulacak.

- "Ağaçların kökleri kalıntılara zarar verecek duruma gelmiş"

Göbeklitepe ile Karahantepe kazılarının başkanı Prof. Dr. Necmi Karul, AA muhabirine, Göbeklitepe'de 1995'te kazılar başladıktan sonra bölgede kamulaştırma sürecine geçildiğini, bu sırada arazi sahiplerinin kamulaştırma bedeline yönelik buradaki zeytin ağaçlarının sayısını artırdığını söyledi.

Zeytin ağaçlarının o dönemdeki dikilme niyeti ile bugün arkeolojik alan üzerindeki etkisi arasında çok büyük farklılıklar olduğunu anlatan Karul, şöyle konuştu:

"Ağaçlar büyüdükçe kökleri yüzeyin altındaki kalıntılara zarar verecek duruma gelmiş durumda. Dolayısıyla bunların taşınması gerekiyor. Bunun için doğru mevsimi bekledik. Şu anda ağaç taşımak için ideal bir zaman. Bölge Orman Müdürlüğü de bu ağaçları, buradan sökümü gerçekleştikten sonra rehabilite edecek. Kimileri doğrudan araziye, kimileri de saksılarda ideal zamanda dikilmek üzere saklanacak. Şu anda kabaklama yapıyoruz, ağaçları dallarından arındırıyoruz. Alman meslektaşlarımızla beraber kazı alanındayız. Ağaçların diplerini kontrollü bir şekilde temizledikten sonra onların sökümü gerçekleştirilecek ve hemen akabinde de dikilecekler."