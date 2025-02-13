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        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'tan Berat Kandili mesajı

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 15:50 Güncelleme: 13.02.2025 - 15:50
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        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'tan Berat Kandili mesajı
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        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Şıldak, mesajında, Rahmet, mağfiret ve bereket kapılarının ardına kadar açıldığı, maneviyatımızı aydınlatan, gönüllerimize ferahlık vererek dünya hayatımızı da güzelleştiren mübarek Berat Kandili'ni idrak etmenin huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Peygamber Efendimiz tarafından bereketli ve faziletli olduğu bildirilen bu mübarek gece, bizlere geçmişimizi muhasebe etme, hatalarımızdan arınma ve geleceğe umutla bakma fırsatı sunmaktadır. Manevi duygularımızın güçlendiği, kalplerimizdeki öfke, haset gibi duygularının silineceği bu özel gecede dualarımızın kabul olmasını, milletimizin birlik ve beraberliğinin daim olmasını temenni ediyorum. Başta Şanlıurfalı hemşehrilerimiz olmak üzere, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Berat Kandili'ni tebrik ediyor, sağlık, huzur ve esenlikler diliyorum."

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