Karacadağ Kayak Merkezi'nde pistler doldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tek kayak merkezi Karacadağ Kayak Merkezi'nde yoğunluk yaşanıyor.

İlçeye 45 kilometre uzaklıktaki 1919 rakımlı Karacadağ Kayak Merkezi, Şubat ayının ilk haftasında sezonu gecikmeli olarak açtı.

Bölgede kar kalınlığının yükselmesiyle çevre il ve ilçelerden gelen ziyaretçiler, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tek kayak merkezi olan Karacadağ Kayak Merkezi'nde yoğunluk oluşturdu.

Erken saatlerde merkeze gelen ziyaretçiler, kayak yapmanın keyfini çıkardı.

Kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı merkezde, bazı ziyaretçiler kar üzerinde mangal keyfi yaptı, bazıları ise davul zurna eşliğinde halay çekti.

Karacadağ Kayak Merkezi işletmecisi Orhan Atilla AA muhabirine, bu yıl bölgeye az kar yağması nedeniyle sezonu geç açtıklarını söyledi.

Son günlerdeki yağışlar sonrası pistlerde yoğunluğun yaşandığını belirten Atilla, şunları kaydetti:

"Merkezimizde birkaç yıl önce yapımına başlanan otelimiz var. Önümüzdeki yıl faaliyete geçeceğini düşünüyoruz. Yol ve otopark sorunu önümüzdeki süreçte çözülecek. Yapılan proje ile 8 metre genişliğinde bir yol yapılacak. Bölgenin tamamı kış aylarında buraya geliyor. Geçen hafta 450 araçlık otoparkımız tamamen doldu ve yolda 14 kilometrelik bir kuyruk oluştu, yol neredeyse kapandı. Bu sorun da önümüzdeki yıl çözüme kavuşmuş olacak. Bu yıl kar geç yağdığı için sezonun uzamasını bekliyoruz. Tahminler tutarsa Mart ayının sonuna kadar kayak olacak yani sezonun uzamasını bekliyoruz."

Ziyaretçilerden Bahar Aydemir ise Mardin Kızıltepe'den kayak için geldiğini söyledi.

Ortamı çok sevdiğini belirten Aydemir, "3 saatlik yolculuğumuz oldu. Burası çok güzel. Çok eğlenceli ve çok samimi bir ortamdayız. Halay çekiyorlar, davul ve zurna var. Mangalımızla geldik, yemek yiyip birkaç saat kaldıktan sonra dönmeyi düşünüyoruz. Kesinlikle buraya gelinmeli, herkesi bekliyoruz, çok eğlenceli." diye konuştu.