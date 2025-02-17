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        Şanlıurfa'da sosyal medyadan silah paylaşımı yapan 19 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da sosyal medya platformlarında çeşitli silahlarla paylaşımda bulunanlara yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 11:28 Güncelleme: 17.02.2025 - 11:28
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        Şanlıurfa'da sosyal medyadan silah paylaşımı yapan 19 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'da sosyal medya platformlarında çeşitli silahlarla paylaşımda bulunanlara yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde kamu düzeni ve asayişin sağlanması, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

        Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün sanal devriye faaliyetleri kapsamında sosyal medya platformlarında çeşitli silahlarla paylaşımda bulunan şüpheliler belirlendi.

        Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 28 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin ikamet, araç ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 3 pompalı tüfek, bu silahlara ait 7 şarjör, 62 kartuş ile 9 fişek ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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