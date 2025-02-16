Şanlıurfa'da 5'inci kattan düşen asansördeki 5 kişi yaralandı

İtfaiye ekipleri tarafından asansörden çıkartılan aynı aileden 5 yaralı, sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yenişehir Mahallesi'nde yaşayan Rahime O. (58), Rahime O. (40), Şemanur O. (20), M.A.O. (5), M.S.O. (9), 5 katlı apartmanın asansörüne bindikleri sırada asansör 5'inci kattan zemine düştü.

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