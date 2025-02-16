Şanlıurfa'da 5'inci kattan düşen asansördeki 5 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düşen asansördeki aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düşen asansördeki aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Yenişehir Mahallesi'nde yaşayan Rahime O. (58), Rahime O. (40), Şemanur O. (20), M.A.O. (5), M.S.O. (9), 5 katlı apartmanın asansörüne bindikleri sırada asansör 5'inci kattan zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri tarafından asansörden çıkartılan aynı aileden 5 yaralı, sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.