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        Şanlıurfa'da trafodaki patlama kamerada

        ŞANLIURFA'da mahalledeki elektrik trafosunda, patlamayla birlikte yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 16:54 Güncelleme: 15.02.2025 - 17:00
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        Şanlıurfa'da trafodaki patlama kamerada
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        ŞANLIURFA'da mahalledeki elektrik trafosunda, patlamayla birlikte yangın çıktı. Patlama çevrede korkuya yol açarken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Patlama anı cep telefonuyla görüntülendi.

        Yenice Mahallesi´nde bulunan elektrik trafosu büyük gürültü ile patladı. Mahallelinin paniğe kapıldığı patlamayla birlikte yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve DEDAŞ ekipleri sevk edildi. DEDAŞ ekipleri akımı keserken itfaiye ekipleri de yangına müdahale edip söndürdü.

        Yetkililer, patlamanın aşırı yüklenme nedeniyle yaşandığını belirtti. Patlama, bir mahalleli tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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