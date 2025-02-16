Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Şanlıurfa'da gençlerle buluştu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Şanlıurfa'da gençlerle basketbol oynadı.

Bakan Bak, Şanlıurfa temasları kapsamında Şehit Şükrü Can Kayadibi Çok Amaçlı Spor Salonu'nda minik sporcularla bir araya geldi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Eren'den salonda verilen spor kurslarına ilişkin bilgi alan Bak, daha sonra Karaköprü Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti. Bakan Bak, burada basketbol oynadığı öğrencilerle sohbet etti.

Bak, yapımı tamamlanan Bahçelievler Gençlik Merkezi'nde de incelemelerde bulundu.

Bakan Bak'a temaslarında Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ile Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve diğer ilgililer eşlik etti.