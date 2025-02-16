2025 Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe Beko
2025Basketbol Erkekler Türkiye Kupası’nın sahibi Fenerbahçe Beko
Fenerbahçe Beko – Beşiktaş Fibabanka:104-81
Ali LEYLAK - Ömer ŞULUL / Şanlıurfa,
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