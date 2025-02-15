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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa'da 1 kilo 180 gram eroinin ele geçirildiği uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 10:41 Güncelleme: 15.02.2025 - 10:41
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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
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        Şanlıurfa'da 1 kilo 180 gram eroinin ele geçirildiği uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte uyuşturucu tacirlerine göz açtırmadıklarını belirtti.

        Polis ve jandarma tarafından Şanlıurfa merkez ve Viranşehir ilçesinde 3 ayrı adrese operasyon gerçekleştirildiğini aktaran Şıldak, operasyonlarda 30 kilogram kubar esrar, 1 kilo 180 gram eroin, 220 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 3 hassas terazi ve 3 uyuşturucu içme aparatının ele geçirildiğini ifade etti.

        Şıldak, operasyonda 7 şüphelinin gözaltına alındığını, adli süreci tamamlanan 2 zanlının tutuklandığını kaydetti.

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