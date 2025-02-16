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        Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe Beko kupasını aldı

        TürkiyeKupası'nın sahibi Fenerbahçe Beko kupasını aldıBasketbol Erkekler ING Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş-Fibabanka'yı 104-81'lik skorla mağlup eden Fenerbahçe Beko, şampiyonluk kupasını düzenlenen törenle aldıBasketbol Erkekler ING Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka karşı karşıya geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 19:06 Güncelleme: 16.02.2025 - 19:10
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        Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe Beko kupasını aldı
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        TürkiyeKupası’nın sahibi Fenerbahçe Beko kupasını aldı

        Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş-Fibabanka'yı 104-81’lik skorla mağlup eden Fenerbahçe Beko, şampiyonluk kupasını düzenlenen törenle aldı

        Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka karşı karşıya geldi. Rakibini 104-81 sarı-lacivertliler, kupanın sahibi oldu. Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu oynanan müsabakayı Gençlik Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Basket Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri ve TBF Yöneticileri de takip etti.

        Maçın sona ermesiyle birlikte Fenerbahçe Bekolu oyuncular ve sarı-lacivertli taraftarlar, büyük bir coşku ve sevinç yaşadı. Ardından, finalde mücadele eden Beşiktaşlı oyunculara madalyaları takdim edildi. Fenerbahçe Bekolu oyuncular, şampiyonluk kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu’nun elinden aldı. Finalin en değerli oyuncusu ise 22 sayı, 9 ribaund ve 3 asistlik performansıyla Fenerbahçe Beko’dan Nigel Hayes Davis seçildi.

        Şampiyonluk sevinciyle coşan Fenerbahçe oyuncuları, ellerindeki kupayla tribünlere giderek taraftarlarının tezahüratlarına eşlik etti.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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