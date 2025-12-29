Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsünü arama çalışmaları sürüyor

        Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsünü arama çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 22:16 Güncelleme: 29.12.2025 - 22:16
        Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsünü arama çalışmaları devam ediyor.

        İlçeye bağlı kırsal Buğdaytepe Mahallesi civarında dün sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü Halil Gündüz (42) için başlatılan arama çalışması sürüyor.

        Dalgıç polisler, itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, bölgedeki arama çalışmalarını yaklaşık 20 kilometrelik bir alanda su yüzeyinde ve altında yapıyor.

        Harran Kaymakamı Harun Reşit Han ile İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Yasin Yapıcı da bölgede çalışmaları takip ediyor.

        Gündüz'ün yakınlarının olay yerindeki endişeli bekleyişi ise sürüyor.

        Harran ilçesinde, dün, içinde 5 kişinin bulunduğu otomobil sulama kanalına düşmüş, 1 kişi kendi imkanlarıyla sudan çıkmış, 3 kişinin cenazesine ulaşılmış, 1 kişi de kaybolmuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

