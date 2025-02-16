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        Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 23:06 Güncelleme: 16.02.2025 - 23:06
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        Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

        S.A. (51) idaresindeki 35 BNM 89 plakalı otomobil, Siverek-Hilvan kara yolunun 5'inci kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.

        Kazada sürücü ile A.B. (39), H.S. (19) ve İ.B. (6) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Siverek ve Hilvan Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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