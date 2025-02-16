Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
S.A. (51) idaresindeki 35 BNM 89 plakalı otomobil, Siverek-Hilvan kara yolunun 5'inci kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile A.B. (39), H.S. (19) ve İ.B. (6) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Siverek ve Hilvan Devlet Hastanelerine kaldırıldı.
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