Şanlıurfa'da dereceye giren öğrenciler Karacadağ'a götürüldü

Türkiye Gençlik Vakfı'nca düzenlenen futbol turnuvasında Şanlıurfa'da dereceye giren öğrenciler, Karacadağ Kayak Merkezi'ne götürüldü.

TÜGVA Lise Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen "Gençlig" turnuvası kapsamında lise öğrencileri arasında futbol turnuvası düzenlendi.

Turnuvada Şanlıurfa'da 1, 2 ve 3. olan takımlardan 50 öğrenci, bu kapsamda bölgenin tek kayak merkezi konumundaki Karacadağ'a götürüldü.

TÜGVA Şanlıurfa İl Başkan Yardımcısı Cihat Demirkol, kayak merkezinde gençlerle bir araya geldiklerini belirterek, "Gençligde dereceye giren liseli kardeşlerimizle gençliği en zirvesinde yaşıyoruz. Beraber kızağa binip kayak yaptık. Yemeğimizi yedikten sonra muhabbet ettik. Bu tür proje ve programlarımızı devam edecek." dedi.

TÜGVA Siverek Lise Koordinatörü Yaşar Ködür ise, "Gençlig futbol turnuvamızda ilk 3'e giren takımlarımızı ödüllendirmek amacıyla Karacadağ Kayak Merkezi'ne getirdik. Gençler zirvede buluşuyor projesini başlattık. Desteklerinden dolayı Siverek Belediye Başkanı Ali Murat Bucak'a teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerden Metehan Şevket Çakmak, kayak yaptıklarını ve eğlendiklerini belirtti.

Öğrencilerden Yunus Can Kurtboğan da Karacadağ'ın zirvesine çıktıklarını ve kayağın ardından halay çektiklerini söyledi.