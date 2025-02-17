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        Şanlıurfa'da 'silahlı paylaşım' yapanlara operasyon: 19 gözaltı

        ŞANLIURFA'da polisin, düğün, asker uğurlamalarında veya rastgele silah kullandıkları görüntüleri sosyal medya platformlarında paylaşanlara yönelik operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 12:34 Güncelleme: 17.02.2025 - 12:40
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        Şanlıurfa'da 'silahlı paylaşım' yapanlara operasyon: 19 gözaltı
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        ŞANLIURFA'da polisin, düğün, asker uğurlamalarında veya rastgele silah kullandıkları görüntüleri sosyal medya platformlarında paylaşanlara yönelik operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kamu düzeni ve asayişin sağlanması, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler, son günlerde düğünlerde, asker uğurlamasında ve rastgele havaya ateş açıp, bu anlara ilişkin görüntüleri sosyal medya platformlarında yayımlayan kişileri takibe aldı. Sanal araştırmaların ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tespit edilen şüphelileri yakalamak için çeşitli adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerindeki aramalarda; 1 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 3 pompalı tüfek, bu silahlara ait 7 şarjör, 62 kartuş ve 9 fişek ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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