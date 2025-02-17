Asansör kabini 2'nci kattan düştü; 5 yaralı

Olay, dün akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesi'ndeki 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Binada oturan 5 kişi, 2’nci katta asansöre bindikten kısa süre sonra halat koptu. Asansör kabini hızla zemine düştü. Apartmanda oturanlar, gürültüyü duyup evlerinden çıktıklarında durumu fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine adrese ekipler sevk edildi. Kabininde mahsur kalan 2'si çocuk, 5 kişi kurtarıldı. Hafif yaralanan 5 kişi, ilk müdahalelerinin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak acil serviste tedaviye alındı.

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