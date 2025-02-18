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        Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı

        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 14 yıl 11 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 15:24 Güncelleme: 18.02.2025 - 15:24
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        Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 14 yıl 11 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda ekiplerce bir adrese düzenlenen operasyonda, "Açıktan hırsızlık" suçundan hakkında 14 yıl 11 ay 25 gün hapis cezası olan İ.D. yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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