Şanlıurfaspor yarın Kocaelispor'u ağırlayacak
Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında yarın sahasında Kocaelispor ile karşılaşacak.
Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında yarın sahasında Kocaelispor ile karşılaşacak.
Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Sarper Barış Saka yönetecek.
Bu sezon 25 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşayan Şanlıurfa ekibi 29 puanla 18'inci sırada yer alırken, Kocaelispor ise 54 puanla zirvede yer alıyor.
Ligin ilk yarısında iki takım arasındaki maç 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.
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