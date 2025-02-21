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        Şanlıurfaspor yarın Kocaelispor'u ağırlayacak

        Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında yarın sahasında Kocaelispor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 14:34 Güncelleme: 21.02.2025 - 14:34
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        Şanlıurfaspor yarın Kocaelispor'u ağırlayacak
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        Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında yarın sahasında Kocaelispor ile karşılaşacak.

        Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

        Bu sezon 25 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşayan Şanlıurfa ekibi 29 puanla 18'inci sırada yer alırken, Kocaelispor ise 54 puanla zirvede yer alıyor.

        Ligin ilk yarısında iki takım arasındaki maç 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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