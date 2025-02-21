Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da kar nedeniyle kapanan 31 kırsal mahallenin yolu ulaşıma açıldı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kar nedeniyle kapanan 31 kırsal mahallenin yolu ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 12:31 Güncelleme: 21.02.2025 - 12:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da kar nedeniyle kapanan 31 kırsal mahallenin yolu ulaşıma açıldı
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kar nedeniyle kapanan 31 kırsal mahallenin yolu ulaşıma açıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede etkili olan kar yağışı nedeniyle Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri harekete geçti.

        Ekipler, kar nedeniyle ulaşıma kapanan Karpuzlu, Çiftlik, Düğerin, Konurtepe, Su Başı, Peynirci, Tahtik, Yeniköy, İçöz, Küme Taş, Akarlı, Yumrutepe, Karahisar, Çukurca, Zincirli, Çay, Kaynak, Savucak, Avurtepe, Yeniceli, Dalkaya, Sofuca, Doğukent, Eskihan, Çığrık, Kıyıcak, Ekli, Eğriçay, İleri, Küptepe ve Böğürtlen mahallelerinin yolunu yaptığı çalışmayla ulaşıma yeniden açtı.

        Kar temizleme çalışması yapılan ve ulaşıma açılan mahalle yollarının uzunluğunun 136 kilometre olduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmamoğlu: Resmi müracaatımı yaptım
        İmamoğlu: Resmi müracaatımı yaptım
        6 ilde ağır taşıtlara trafik yasağı
        6 ilde ağır taşıtlara trafik yasağı
        Üniversiteyi kana bulamıştı! Ölen gencin ailesinden örnek davranış!
        Üniversiteyi kana bulamıştı! Ölen gencin ailesinden örnek davranış!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor!
        İşte haraç istemedeki yeni yöntem! 3 gün sonra kurşun yağmuru!
        İşte haraç istemedeki yeni yöntem! 3 gün sonra kurşun yağmuru!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Meydan okudu
        Meydan okudu
        Fazla mamayla obez oldu! Simba pilatesle zayıflıyor
        Fazla mamayla obez oldu! Simba pilatesle zayıflıyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Genç kadını, annesini ve babasını vurdu! Şaşırtan savunma!
        Genç kadını, annesini ve babasını vurdu! Şaşırtan savunma!
        Musk'tan sahnede "altın testere" ile şov
        Musk'tan sahnede "altın testere" ile şov
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Etkisini artırıyor
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Etkisini artırıyor
        "Kazanan modu"
        "Kazanan modu"
        Polis otosunun içinde canına kıydı!
        Polis otosunun içinde canına kıydı!
        Youssef En-Nesyri rekor tazeledi!
        Youssef En-Nesyri rekor tazeledi!
        Avrupa'da şimdi de 'tereyağı krizi'
        Avrupa'da şimdi de 'tereyağı krizi'
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        Konya'da kebap ve köfteden domuz eti çıktı
        Konya'da kebap ve köfteden domuz eti çıktı
        "İşte ligimizin hali"
        "İşte ligimizin hali"
        "Meri’ye benziyorum"
        "Meri’ye benziyorum"

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da yolu kardan kapanan kırsaldaki hastaya paletli ambulansla ulaş...
        Şanlıurfa'da yolu kardan kapanan kırsaldaki hastaya paletli ambulansla ulaş...
        Şanlıurfa'da cinsel istismar iddiası; 4 şüpheli tutuklandı
        Şanlıurfa'da cinsel istismar iddiası; 4 şüpheli tutuklandı
        Şanlıurfa'da cinsel istismar iddiasıyla 4 çocuk tutuklandı
        Şanlıurfa'da cinsel istismar iddiasıyla 4 çocuk tutuklandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Şanlıurfa'da halı sahada üzerine kale direği düşen 16 yaşındaki çocuk öldü
        Şanlıurfa'da halı sahada üzerine kale direği düşen 16 yaşındaki çocuk öldü
        Şanlıurfa'da zirai ilaç kalıntısı denetimleri yapıldı
        Şanlıurfa'da zirai ilaç kalıntısı denetimleri yapıldı