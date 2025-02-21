Şanlıurfa'da 350 hafız çocuğa tablet hediye edildi

Şanlıurfa'da Kur'an kurslarında eğitim gören 350 hafız çocuğa tablet hediye edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve İl Müftülüğü işbirliğiyle Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda tablet dağıtım töreni düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlik, ilahi dinletisi ve semazen gösterisiyle devam etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, hafızlığın sadece bir eğitim süreci olmadığını; sabır, emek ve gönülden bağlılık gerektiren kutlu bir yolculuk olduğunu ifade etti.

Kur'an-ı Kerim'in insanlığa yol gösterici olduğunu aktaran Gülpınar, şunları kaydetti:

"Kur'an-ı Kerim, insanlığa yol gösteren en büyük ışık, en değerli rehberdir. Sizler bu emaneti hafızalarınıza nakşederek, Rabb'imizin kelamını en güzel şekilde muhafaza ediyorsunuz. Ne mutlu sizlere ki bu yolda büyük bir başarıya imza attınız. Elbette bu başarıda, sizlere rehberlik eden hocalarınızın, desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen ailelerinizin ve sizlerin eğitimine katkı sunan gönülden destekçilerinizin büyük emeği var. Hepsine şükranlarımı sunuyorum."

Şanlıurfa İl Müftüsü Ramazan Tolan da eğitim gören 350 hafız çocuğa tablet hediye edilmesinin büyük anlam taşıdığını belirtti.