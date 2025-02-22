Şanlıurfa'da ıslahı yapılan derede mahsur kalan kaplumbağalar kurtarıldı

Mahsur kaldıkları dereden kurtarılan 316 kaplumbağa, bakım ve rehabilitasyonları yapılmak üzere Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Karakoyun Deresi'nin Sancaktar Mahallesi'nden geçen kısmında ıslah çalışmalarına katılan işçiler, suyu kesilen dere yatağında çok sayıda kaplumbağayı fark etti.

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