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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 10:44 Güncelleme: 22.02.2025 - 10:44
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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
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        Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Vali Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu bulunduğu belirlenen otomobilde arama yapıldığını bildirdi.

        Aramalarda 28 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini aktaran Şıldak, gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'inin tutuklandığını, diğerlerinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını kaydetti.

        Emniyet tarafından paylaşılan görüntülerde, otomobilin bagajında bulunan valizin ve yedek tekerin içine gizlenmiş uyuşturucunun ele geçirilmesi görünüyor.

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