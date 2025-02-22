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        Şanlıurfa merkezli dolandırıcılık operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 10 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 14:26 Güncelleme: 22.02.2025 - 14:26
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        Şanlıurfa merkezli dolandırıcılık operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 10 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, siber suçlarla mücadele kapsamında "bilişim sistemlerine girme", "nitelikli dolandırıcılık" ve "nitelikli hırsızlık" suçlarını işledikleri tespit edilen kişilerin yakalanması yönelik çalışma başlatıldı.

        Ekiplerce Şanlıurfa, İstanbul, Denizli ve Batman'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı.

        Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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