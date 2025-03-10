Karahantepe Ören Yeri'ne koruma çatısı yapımına başlandı
EŞBER AYAYDIN - Neolitik dönemin önemli yerleşimlerinden biri olan Şanlıurfa'daki Karahantepe Ören Yeri'nde yapılan kazılarda gün yüzüne çıkarılan eserler için koruma çatısı yapımına başlandı.
EŞBER AYAYDIN - Neolitik dönemin önemli yerleşimlerinden biri olan Şanlıurfa'daki Karahantepe Ören Yeri'nde yapılan kazılarda gün yüzüne çıkarılan eserler için koruma çatısı yapımına başlandı.
Şanlıurfa'da 1997'de gerçekleştirilen kültür envanteri tespiti çalışmaları sırasında, Tek Tek Dağları Milli Parkı içinde bulunan Kargalı Mahallesi yakınlarında Karahantepe'deki kalıntılar fark edildi.
Bölgede Prof. Dr. Necmi Karul başkanlığında 2017'de başlatılan "Göbeklitepe Kültürü ve Karahantepe Kazıları" projesi kapsamında alanda yüzey araştırması yapıldı.
Bu araştırmalar sonucunda, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'deki yapılara benzeyen ve ilk belirlemelere göre Neolitik döneme ait 250'nin üzerinde "T" biçiminde dikili taş tespit edildi.
Bölgede 2019'da başlatılan kazılarda, Göbeklitepe ile aynı döneme tarihlenen "T" şeklinde dikili taşlar, yapılar, heykeller ve pek çok obje bulundu.
Arkeoloji dünyasında ve tarih çevrelerinde büyük yankı uyandıran bu kazılar, bölgeye olan ilgiyi artırdı. Gün yüzüne çıkarılan ve yerinde sergilenen eserlerin korunabilmesi için hazırlanan çatı projesinin yapımına başlandı.
- "Yekpare değil eklemlenmeye müsait bir sistem olarak düşündük"
Göbeklitepe ile Karahantepe kazılarının başkanı Prof. Dr. Necmi Karul, AA muhabirine, Taştepeler Projesi kapsamında Karahantepe'deki kazı çalışmalarını 2019'dan bu yana yürüttüklerini söyledi.
Yapılan çalışmalarda geniş bir kazı alanına ulaştıklarını ve çok sayıda eserin gün yüzüne çıkarıldığını belirten Karul, bölgedeki eserlerin korunabilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığının Geleceğe Miras Projesi kapsamında hazırlanan çatı projesinin yapımına başlandığını ifade etti.
Çatının bölgenin arazi yapısına uygun olarak projelendiğini ifade eden Karul, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Çatının ayaklarının geleceği yerlerdeki çalışmaları bitirmek üzereyiz. 2025 yılı içinde yaklaşık 3 bin 500 metrekarelik alan korunmaya alınmış olacak. Yaklaşımımız şu şekilde oldu, arkeolojik alanlar kazı ilerledikçe genişleyebilme potansiyeline sahip, biz de bu nedenle çatıyı yekpare bir sistem olarak değil de eklemlenmeye müsait bir sistem olarak düşündük. Aynı zamanda yine arazi hareketli bir arazi, topoğrafyası var. Bu topoğrafyaya uyumlu bir eğime sahip olmasına, dolayısıyla uzaktan bakıldığında peyzajı çok etkilememesine, arkeolojik alanın önüne geçmemesine özen gösterdik."
- Bölgeye kazı evi ve arkeolojik araştırma merkezi yapılıyor
Karul, mevsim koşulları nedeniyle kazı yapmadıkları bu dönemde altyapı tesislerinin inşasına devam ettiklerini, kazı alanına yakın bir bölgeye arkeolojik araştırma merkezi ve kazı evi inşa etmek için çalışmalara başladıklarını söyledi.
Bu bölümleri yaz aylarına kadar bitirmeyi planladıklarını aktaran Karul, sözlerini şöyle tamamladı:
"Burayı, bir bilim merkezi ya da üs olarak düşünüyoruz. Sadece Karahantepe ekibinin değil, aynı zamanda Taştepeler'e bağlı bölgedeki diğer arkeolojik ekiplerin, yer bilimcilerinin ve doğa bilimcilerinin de faydalanabileceği bir tesis olarak planlandı. Tesisin içerisinde laboratuvarlar var, restorasyon laboratuvarı, fotoğraf laboratuvarı ve arkeometri laboratuvarı gibi birimleri barındırıyor yani konaklamanın ötesinde birimleri içeriyor."
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