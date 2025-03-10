Şanlıurfa'da kök hücre nakli olacak genç ambulans uçakla sevkedildi

"Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi gören 20 yaşındaki Muhammed Yasir Kıratoğlu, kök hücre nakli için İstanbul Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesine ambulans uçakla nakil edildi."

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