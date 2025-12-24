Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da 1 ton bozulmuş zeytin ele geçirildi

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yapılan denetimde, 1 ton bozulmuş ve küflenmiş zeytin ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 13:13 Güncelleme: 24.12.2025 - 13:13
        Şanlıurfa'da 1 ton bozulmuş zeytin ele geçirildi
        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yapılan denetimde, 1 ton bozulmuş ve küflenmiş zeytin ele geçirildi.

        Eyyübiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince ilçedeki işletmelere yönelik gıda denetimleri gerçekleştirildi.

        Kontrollerde, bir işletmenin deposunda 1 ton bozulmuş ve küflenmiş zeytin ele geçirildi.

        El konulan zeytin imha edilirken, işletmeye para cezası kesildi.

