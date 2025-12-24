Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da minibüs ve hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüs ve hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 10:45 Güncelleme: 24.12.2025 - 10:45
        Şanlıurfa'da minibüs ve hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü
        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüs ve hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        A.E. (55) idaresindeki 41 U 2062 plakalı minibüsün aynası, Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 10. kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Kamalı'ya (50) çarptı.

        Dengesini kaybederek yola düşen Kamalı'ya İ.Ç'nin (39) kullandığı 44 ADE 917 plakalı hafif ticari araç çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kamalı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kamalı'nın cenazesi Siverek Devlet Hastanesi morguna gönderildi, sürücüler gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

